Gran desempeño nuevejuliense en un escenario de alto nivel en Córdoba

Este fin de semana, la delegación de la Asociación Nuevejuliense de Judo, dirigida por Santiago Falco, participó en dos importantes competencias desarrolladas en la provincia de Córdoba, dejando en alto el nivel del judo local.

Por un lado, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Judo Veteranos, donde Ricardo González tuvo una excelente actuación. Tras disputar cuatro intensos combates, logró un meritorio quinto puesto a nivel nacional, resultado que le permite mantenerse dentro del top ten del ranking argentino.

En paralelo, se disputó el Campeonato Provincial de Córdoba, conocido como el “Abierto Cordobés”, certamen que reúne a destacados exponentes del judo nacional.

Allí, los jóvenes judokas nuevejulienses Manuel Benavides y Enzo Miño, en categoría Sub 15, compitieron en una división superior (Cadetes, de 15 a 18 años), alcanzando el séptimo puesto. Su desempeño dejó una base sólida y prometedora de cara a su próxima participación en el Campeonato Nacional.

Por último, el judoka Isaías Cambello, en la categoría Kyu Graduado hasta 66 kg, se destacó por su explosividad y técnica. Tras superar varias instancias, llegó a la final del torneo, donde obtuvo la medalla de plata.

Este subcampeonato provincial representa una gran motivación para su próximo desafío: el Campeonato Nacional que se desarrollará el mes próximo en la ciudad de San Juan.

De esta manera, la Asociación Nuevejuliense de Judo cerró un fin de semana altamente positivo, reafirmando su crecimiento y proyección en el ámbito competitivo.