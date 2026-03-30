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Judo

Gran desempeño nuevejuliense en un escenario de alto nivel en Córdoba

Judokas de la mano de la mano de la Asociaciòn Nuevejuliense encabezados por Santiago Falco brillaron en Córdoba con destacadas actuaciones a nivel nacional y provincial, sumando experiencia y resultados clave de cara a futuros desafíos.

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