El judo nuevejuliense suma logros y proyección nacional

Este fin de semana, el Dojo de la Asociación de Judo de Nueve de Julio tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Clausura de Veteranos, desarrollado en el Estadio Independiente de la ciudad de Neuquén. Los representantes locales no solo compitieron con entrega, sino que también cosecharon logros de gran relevancia para el deporte nuevejuliense.

Entre los resultados más sobresalientes, se encuentran las medallas obtenidas por Ricardo González (4° dan, Judo 9 de Julio), quien alcanzó la presea de bronce en una categoría inferior a la que le correspondía por edad, y por Gonzalo Cabral, que también se subió al podio con una medalla de bronce tras intensos combates. A su vez, Facundo Mario consiguió un meritorio 7° puesto en la categoría VNM -81kg, sumando puntos al ranking nacional y recibiendo diploma de reconocimiento.

Estos logros fortalecen el prestigio del dojo a nivel nacional y confirman el nivel de preparación y compromiso de sus atletas.

Además de los éxitos deportivos, se celebró un importante reconocimiento institucional: el sensei Santiago P. Falco fue ascendido a árbitro nacional, un paso significativo en su carrera que enaltece al judo local dentro del ámbito argentino.

De cara a lo que viene, el dojo ya se prepara para el Campeonato Nacional de Judo en San Juan, y también para los Torneos Juveniles Bonaerenses, donde competirán jóvenes promesas como Enzo Miño, Manuel Benavides y Agustín Navarro Matorras, bajo la guía del sensei Falco y la profesora Florencia Cambello.

El Dojo de Judo de 9 de Julio invita a la comunidad a seguir acompañando a sus deportistas, quienes con disciplina, esfuerzo y compañerismo continúan dejando en alto el nombre de la ciudad en cada tatami del país.