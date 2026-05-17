Llega aire frío y se espera una semana de buen tiempo tras un domingo helado

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El ingreso de una masa de aire frío de origen polar comenzará a sentirse con fuerza este domingo en gran parte del territorio nacional. Según el informe meteorológico, un sistema de alta presión posfrontal se instalará sobre el norte patagónico y el sur de la región pampeana, estabilizando las condiciones del tiempo pero generando temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día.

El amanecer del domingo dejará postales poco habituales en distintos puntos del país, con cumbres nevadas en las sierras de Córdoba, San Luis y sectores de Cuyo y el NOA. Mientras tanto, en el centro del país persistirá el ambiente frío, con heladas intensas en zonas del interior.

En Nueve de Julio, este domingo se presentará con cielo estable y muy bajas temperaturas: la mínima será de 3° y la máxima alcanzará apenas los 13°, en una jornada marcada por el aire frío.

A partir del lunes, las condiciones comenzarán a mejorar y se espera una semana con tiempo estable, presencia de sol y temperaturas frías por la mañana, pero algo más agradables durante las tardes.

Pronóstico extendido para Nueve de Julio:

Lunes: mínima de 1° y máxima de 14°

mínima de y máxima de Martes: mínima de 2° y máxima de 18°

mínima de y máxima de Miércoles: mínima de 4° y máxima de 14°

mínima de y máxima de Jueves: mínima de 2° y máxima de 15°

mínima de y máxima de Viernes: mínima de 2° y máxima de 15°

mínima de y máxima de Sábado: mínima de 2° y máxima de 15°

De esta manera, tras un domingo con heladas y temperaturas invernales, Nueve de Julio tendrá una semana de buen tiempo, sin precipitaciones a la vista y con mañanas muy frías que obligarán a extremar cuidados ante las bajas temperaturas.