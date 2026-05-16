El CIIE Nueve de Julio abre la inscripción para una extensión sobre vínculos digitales a partir de la película “Her”

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El Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) de Nueve de Julio informó que se encuentra abierta la inscripción para una nueva propuesta de formación denominada “Cine debate: Her. Amor, virtualidad y digitalización de la experiencia”, una actividad que buscará generar un espacio de reflexión sobre los vínculos humanos en el contexto de las nuevas tecnologías.

La iniciativa propone analizar, a partir de la reconocida película Her, distintas problemáticas vinculadas con la virtualidad, la construcción de relaciones afectivas mediadas por dispositivos tecnológicos y los cambios que atraviesan las experiencias humanas en la era digital.

Desde la organización señalaron que se trata de un único encuentro presencial y gratuito, destinado a docentes, estudiantes de Nivel Superior y también al público en general interesado en la temática.

Asimismo, recordaron que esta extensión no otorga puntaje de manera individual, aunque aclararon que la realización de dos extensiones y un seminario sí permite acreditar puntaje, en el marco de las propuestas de formación permanente.

Los interesados en participar pueden realizar la inscripción a través del siguiente enlace oficial:

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=19262

Además, desde el CIIE indicaron que el acceso al formulario también se encuentra disponible en sus historias destacadas y en su página de Facebook.

La propuesta se enmarca en las actividades de formación y actualización que impulsa el organismo educativo, incorporando debates contemporáneos sobre tecnología, subjetividad y nuevas formas de vinculación en la sociedad actual.