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Cayeron 11,8 mm en Nueve de Julio y continúa el alerta por lluvias

El registro corresponde a las 9 de la mañana según el Servicio Meteorológico Nacional, estación local al tiempo que gran parte de la provincia permanece bajo alerta amarilla para lunes y martes.

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La jornada de este domingo comenzó con lluvias en Nueve de Julio, donde se registraron 11,8 milímetros acumulados hasta las 9 de la mañana, de acuerdo con la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El panorama se mantendrá inestable durante el resto del día. Para la tarde y noche, se prevén lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad sobre el noroeste de la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a los acumulados, se estiman valores generales de entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual en algunas zonas.

Asimismo, el SMN mantiene vigente un alerta amarilla por precipitaciones para este lunes y martes en gran parte de la provincia, lo que indica la probabilidad de eventos persistentes y, por momentos, intensos.

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