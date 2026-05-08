Excombatiente presenta un libro y asegura que hubo incursiones británicas en la Patagonia durante la Guerra de Malvinas

En una entrevista brindada al programa Despertate de Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el excombatiente Miguel Sánchez aseguró haber documentado una serie de incursiones británicas en territorio patagónico durante la Guerra de Malvinas de 1982, hechos que —según sostuvo— “fueron silenciados” por el Estado argentino. La fuente esencial ha sido extraída de causas judiciales que así lo documentan, resaltó.

Sánchez, autor del libro “Intervenciones inglesas en la Patagonia 1982”, señaló que logró certificar “siete intervenciones inglesas en la Patagonia” a partir de expedientes judiciales y documentación oficial que incorporó en su investigación.

“Somos 9.500 soldados que estuvimos en el continente dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y que quedamos fuera del reconocimiento como veteranos de guerra”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la aplicación del decreto 700 y sostuvo que limitó el reconocimiento únicamente a quienes estuvieron en las islas o en zonas determinadas del conflicto.

Durante la entrevista, relató uno de los episodios que considera más relevantes: la detención de cuatro presuntos comandos británicos en Río Turbio por parte del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional.

“Cuando pedí la documentación, me informaron que en 1991 el escuadrón se incendió y gran parte de los archivos desaparecieron. Después solicité los libros de guardia de la comisaría de Río Turbio y casualmente faltaban los registros de 1982”, denunció.

Además, reveló otro episodio ocurrido el 23 de mayo de 1982 en Puerto Santa Cruz. Según explicó, un avión no identificado ingresó al espacio aéreo argentino y fue atacado por baterías antiaéreas del Ejército.

“Primero se informó que era una aeronave argentina, pero cuando pedí informes a la Armada y a la Fuerza Aérea, ambas instituciones negaron haber tenido vuelos en esa zona ese día. Si no era argentino, alguien tiene que explicar qué avión era”, sostuvo.

Sánchez también mencionó supuestas incursiones de helicópteros británicos en San Julián y Puerto Santa Cruz, e incluso afirmó que una aeronave inglesa habría sido destruida en territorio continental.

El excombatiente remarcó que su objetivo es visibilizar el rol de los soldados movilizados en el continente durante el conflicto y cuestionó que aún no exista un reconocimiento oficial para quienes participaron en tareas logísticas, de defensa y vigilancia en la Patagonia.

“Nos decían que estábamos cómodos en el continente, pero pasamos hambre, frío y cumplimos las órdenes que nos dieron. Los únicos héroes indiscutidos son los 649 caídos en Malvinas”, expresó.

El libro fue presentado este jueves a las 20 en el pabellón verde de la Feria Internacional del Libro, en el stand de la editorial Editorial Dunken. La obra también puede conseguirse a través de Amazon y Google Books.

Finalmente, Sánchez sostuvo que estos hechos deben incorporarse al debate histórico y geopolítico sobre la guerra y el reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas.

“Hay capítulos de la historia que todavía no fueron contados y merecen ser investigados”, concluyó.