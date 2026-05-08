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Excombatiente presenta un libro y asegura que hubo incursiones británicas en la Patagonia durante la Guerra de Malvinas

Miguel Sánchez, excombatiente y autor de “Intervenciones inglesas en la Patagonia 1982”, afirmó en diálogo con Cadena Nueve que documentó siete presuntas incursiones británicas en territorio continental durante la guerra. También denunció la falta de reconocimiento a soldados movilizados en el continente y presentó nuevas pruebas en la Feria Internacional del Libro

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