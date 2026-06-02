Preocupación sanitaria: ocho de cada diez camas de terapia intensiva están ocupadas en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por el aumento sostenido de enfermedades respiratorias y las bajas tasas de vacunación registradas en territorio bonaerense, especialmente entre los adultos mayores, uno de los grupos de riesgo más vulnerables frente a la gripe, la neumonía y otras complicaciones respiratorias.

Durante la conferencia de prensa semanal que ofrece el Gobierno provincial, el funcionario confirmó la circulación de la variante H3N2 subclado K del virus de la influenza, una cepa que durante 2025 provocó un importante incremento de casos graves e internaciones en países del hemisferio norte, llevando a varios sistemas sanitarios europeos a una situación de máxima tensión.

Kreplak vinculó la situación sanitaria con el contexto económico nacional y sostuvo que el ajuste presupuestario implementado por el Gobierno nacional impacta directamente en el sistema de salud. “Las medidas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional tienen correlato en la vida de las personas y en el sistema sanitario, ya que la explicación del ajuste es el desfinanciamiento de políticas públicas”, afirmó.

Según explicó, en la provincia y especialmente en los municipios del Conurbano bonaerense se observa un aumento de enfermedades asociadas a determinantes sociales, en un escenario marcado por una mayor vulnerabilidad económica de la población y una menor capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Crecen las consultas y las internaciones pediátricas

Ante la llegada del invierno, el ministro presentó cifras que reflejan un deterioro de la situación epidemiológica. Los ingresos a las guardias pediátricas aumentaron un 57% en los municipios del Conurbano y un 25% en el interior de la provincia.

Además, durante las últimas semanas se registró un incremento del 55% en las internaciones pediátricas en unidades de terapia intensiva, impulsado por la circulación de virus respiratorios estacionales y por los bajos niveles de vacunación.

La ocupación de camas críticas también muestra una tendencia ascendente. Actualmente, las unidades de terapia intensiva para adultos presentan una ocupación promedio del 80% en toda la provincia, con una situación más compleja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el porcentaje alcanza el 88%, mientras que en el interior bonaerense se ubica en el 62%.

“Este aumento se da semana a semana principalmente en pacientes mayores de 60 años”, precisó el titular de la cartera sanitaria.

Coberturas de vacunación por debajo de lo esperado

El funcionario destacó que la vacunación antigripal presenta niveles considerados “subóptimos” en todas las regiones sanitarias bonaerenses. El dato más alarmante corresponde a los adultos mayores, cuya cobertura apenas alcanza el 36%.

“Esta situación es grave. Es el grupo de riesgo más vulnerable. Le pido a la población que se acerque a los vacunatorios porque ahora hay vacunas disponibles”, remarcó Kreplak.

De acuerdo con los datos oficiales, ninguna región sanitaria supera el 50% de cobertura de vacunación, con excepción de la Región Sanitaria II, ubicada en el noroeste provincial e integrada por los municipios de Carlos Tejedor, Pehuajó, Daireaux, General Villegas, Nueve de Julio, Carlos Casares y Trenque Lauquen.

El ministro señaló además que los distritos del Conurbano registran menores niveles de cobertura debido a problemas en la provisión de dosis, situación que atribuyó a recortes en las partidas destinadas por el Gobierno nacional.

Llamado a las embarazadas para prevenir la bronquiolitis

Kreplak también hizo especial hincapié en la importancia de la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis en bebés menores de dos años y una de las principales razones de internación infantil durante el invierno.

Recordó que Argentina fue pionera en la implementación de esta estrategia preventiva y convocó a las embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 37 de gestación a recibir la vacuna.

“Se aplica durante el último trimestre para que la madre produzca anticuerpos y los transfiera al bebé a través de la placenta y la leche materna, logrando así una inmunización pasiva que lo protege durante los primeros meses de vida”, explicó.

Recomendaciones para enfrentar el invierno

Finalmente, el ministro insistió en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y la cobertura de boca y nariz al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo.

También recomendó utilizar el servicio provincial de telemedicina para realizar consultas médicas de baja complejidad y evitar la saturación de las guardias hospitalarias, especialmente en momentos de alta demanda por enfermedades respiratorias.

Con el avance de las bajas temperaturas y el aumento de la circulación viral, las autoridades sanitarias bonaerenses buscan acelerar la vacunación en los grupos de riesgo para reducir las internaciones y evitar una mayor presión sobre el sistema de salud durante los meses más fríos del año.