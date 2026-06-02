Misa en la Catedral por los voluntarios de Cáritas y quienes dejaron su legado solidario

Con el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas llevará adelante su tradicional Colecta Anual los próximos 6 y 7 de junio de 2026, una iniciativa que convoca a toda la comunidad a colaborar para sostener y fortalecer los programas de asistencia, promoción humana y desarrollo integral que la institución realiza durante todo el año.
La colecta representa una oportunidad para renovar el compromiso solidario con quienes más lo necesitan y para acompañar la tarea de cientos de voluntarios que trabajan diariamente en parroquias, capillas y centros comunitarios.
Como parte de las actividades de la Semana de la Caridad, se invita especialmente a participar de la Misa de Acción de Gracias, que se celebrará este miércoles 3 de junio a las 19 horas en la Iglesia Catedral. Durante la celebración se rezará por todos los voluntarios que actualmente prestan servicio y se recordará a quienes dejaron una huella imborrable en la historia de Cáritas y ya han partido a la Casa del Padre.
Entre ellos se encuentran referentes eclesiales y laicos que dedicaron años de entrega y compromiso a la misión solidaria de la institución, como el Cardenal Eduardo Pironio, Monseñor Antonio Quarracino, Monseñor José Tommasi, Monseñor Alejo Gilligan, los padres Modesto Crosa, José Rossell, Pedro Traveset y Luis Diehl, la hermana María de los Ángeles, y numerosos colaboradores y voluntarios que contribuyeron con generosidad al crecimiento de Cáritas en la comunidad.
Desde la organización destacaron que estos 70 años de historia son fruto del compromiso de miles de personas que, con su trabajo silencioso y solidario, han sostenido la esperanza de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
La comunidad podrá colaborar durante la colecta a través de los voluntarios identificados, en las parroquias de la diócesis y mediante los canales oficiales de Cáritas. Cada aporte, por pequeño que parezca, se transforma en oportunidades concretas para acompañar, promover y dignificar la vida de muchas familias.
Cáritas invita a todos los vecinos a sumarse a esta celebración de la solidaridad y a ser parte de una cadena de ayuda que, desde hace siete décadas, continúa alentando la esperanza.
Voluntarios y colaboradores de Cáritas que serán recordados en la misa
Durante la celebración se elevará una oración especial en memoria de quienes dedicaron parte de su vida al servicio de Cáritas y de los más necesitados:
- Cardenal Eduardo Pironio
- Monseñor Antonio Quarracino
- Monseñor José Tommasi
- Monseñor Alejo Gilligan
- Padre Modesto Crosa
- Padre José Rossell
- Padre Pedro Traveset
- Padre Luis Diehl
- Hna. María de los Ángeles
- Asunción de Gabalda
- Delia Cardinal
- Julia Delgado de Llorente
- Elida Berra
- Elvira Pérez
- Enrique Rebottaro
- Florindo Boccatti
- Giocondo Canelli
- Josefina Penette
- Nélida Tamborenea
- Marcos Marenco
- Julieta Nogales
- Josefa Peláez
- Mario Amerio
- Mercedes Bogliolo
- Nelly Raimundo
- Ofelia Gazzano
- Beatriz Soto
- Porota Navarro
- Roberto Garea
- Susana Caldentey
- Antonio Marino
- Nilda Iacopini
- Horacio Pirotta
- Carlos Vázquez
- Dora Penette
- Juan Laserre
- Irene Pinciroli
- Mafalda de San Martín
- Blanca Yarza
- Rafael Scattolini
- Joaquín Ranzatto
- Nelly Bedatoud
- Rita Pironio
- Elba Capurro
- Jorge Gatti
- Haydee Dellarupe
- Rodolfo Vega
- Ireneo Fernández
- Francisco Anito
- Antonia Cancilleri
- Carlos Raitzin
- José Raúl Lombardo
- María Josefa Peláez
- Emilio Poggi
- Oscar Avellino
- Mario Losada
- Juan Oliva
- Oscar Díaz
- Roque Riola
- María Elena Lagar
- Rubén De la Roza
- Marta Tortolo
- Velia Amengual
- Clara Fogar
- Pirucha Streveza
- Chinchín Fernández
- Tota Ranzatto
- Alicia Pieroni
- Enrique Vega
- Adalberto Fantini
- Nélida Sabbatini
- Susana Cantero
- Elena Baraldi
- Omar Carignano
Su entrega, compromiso y testimonio de servicio constituyen un legado invaluable para Cáritas y para toda la comunidad.