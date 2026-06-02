Misa en la Catedral por los voluntarios de Cáritas y quienes dejaron su legado solidario

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Con el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas llevará adelante su tradicional Colecta Anual los próximos 6 y 7 de junio de 2026, una iniciativa que convoca a toda la comunidad a colaborar para sostener y fortalecer los programas de asistencia, promoción humana y desarrollo integral que la institución realiza durante todo el año.

La colecta representa una oportunidad para renovar el compromiso solidario con quienes más lo necesitan y para acompañar la tarea de cientos de voluntarios que trabajan diariamente en parroquias, capillas y centros comunitarios.

Como parte de las actividades de la Semana de la Caridad, se invita especialmente a participar de la Misa de Acción de Gracias, que se celebrará este miércoles 3 de junio a las 19 horas en la Iglesia Catedral. Durante la celebración se rezará por todos los voluntarios que actualmente prestan servicio y se recordará a quienes dejaron una huella imborrable en la historia de Cáritas y ya han partido a la Casa del Padre.

Entre ellos se encuentran referentes eclesiales y laicos que dedicaron años de entrega y compromiso a la misión solidaria de la institución, como el Cardenal Eduardo Pironio, Monseñor Antonio Quarracino, Monseñor José Tommasi, Monseñor Alejo Gilligan, los padres Modesto Crosa, José Rossell, Pedro Traveset y Luis Diehl, la hermana María de los Ángeles, y numerosos colaboradores y voluntarios que contribuyeron con generosidad al crecimiento de Cáritas en la comunidad.

Desde la organización destacaron que estos 70 años de historia son fruto del compromiso de miles de personas que, con su trabajo silencioso y solidario, han sostenido la esperanza de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La comunidad podrá colaborar durante la colecta a través de los voluntarios identificados, en las parroquias de la diócesis y mediante los canales oficiales de Cáritas. Cada aporte, por pequeño que parezca, se transforma en oportunidades concretas para acompañar, promover y dignificar la vida de muchas familias.

Cáritas invita a todos los vecinos a sumarse a esta celebración de la solidaridad y a ser parte de una cadena de ayuda que, desde hace siete décadas, continúa alentando la esperanza.

Voluntarios y colaboradores de Cáritas que serán recordados en la misa

Durante la celebración se elevará una oración especial en memoria de quienes dedicaron parte de su vida al servicio de Cáritas y de los más necesitados:

Cardenal Eduardo Pironio

Monseñor Antonio Quarracino

Monseñor José Tommasi

Monseñor Alejo Gilligan

Padre Modesto Crosa

Padre José Rossell

Padre Pedro Traveset

Padre Luis Diehl

Hna. María de los Ángeles

Asunción de Gabalda

Delia Cardinal

Julia Delgado de Llorente

Elida Berra

Elvira Pérez

Enrique Rebottaro

Florindo Boccatti

Giocondo Canelli

Josefina Penette

Nélida Tamborenea

Marcos Marenco

Julieta Nogales

Josefa Peláez

Mario Amerio

Mercedes Bogliolo

Nelly Raimundo

Ofelia Gazzano

Beatriz Soto

Porota Navarro

Roberto Garea

Susana Caldentey

Antonio Marino

Nilda Iacopini

Horacio Pirotta

Carlos Vázquez

Dora Penette

Juan Laserre

Irene Pinciroli

Mafalda de San Martín

Blanca Yarza

Rafael Scattolini

Joaquín Ranzatto

Nelly Bedatoud

Rita Pironio

Elba Capurro

Jorge Gatti

Haydee Dellarupe

Rodolfo Vega

Ireneo Fernández

Francisco Anito

Antonia Cancilleri

Carlos Raitzin

José Raúl Lombardo

María Josefa Peláez

Emilio Poggi

Oscar Avellino

Mario Losada

Juan Oliva

Oscar Díaz

Roque Riola

María Elena Lagar

Rubén De la Roza

Marta Tortolo

Velia Amengual

Clara Fogar

Pirucha Streveza

Chinchín Fernández

Tota Ranzatto

Alicia Pieroni

Enrique Vega

Adalberto Fantini

Nélida Sabbatini

Susana Cantero

Elena Baraldi

Omar Carignano

Su entrega, compromiso y testimonio de servicio constituyen un legado invaluable para Cáritas y para toda la comunidad.