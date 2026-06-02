Atlético celebró una jornada a puro rugby y fortaleció su protagonismo regional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Club Atlético 9 de Julio vivió este sabado 30 de mayo una intensa y exitosa jornada de rugby que reunió a una gran cantidad de público en sus instalaciones. La concurrencia quedó reflejada en la importante cantidad de vehículos estacionados en el predio, sumándose además a la actividad de hockey que se desarrollaba en simultáneo.

La principal atracción de la tarde fue el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Desarrollo de Primera División de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), donde Atlético recibió la visita de Yaguá Pitá Rugby Club de la ciudad de Rojas. El conjunto local se quedó con una valiosa victoria por 27 a 10, consolidando su buen momento en el certamen.

El partido comenzó de manera favorable para Atlético, que tomó rápidamente la iniciativa y logró abrir el marcador a los 5 minutos mediante un try de Guido Fasciolo. Doce minutos más tarde, Franco Zubieta amplió la diferencia con un penal convertido.

En el complemento el encuentro se tornó más equilibrado. A los 15 minutos, Luciano Zubieta apoyó un nuevo try para el conjunto local, aunque la reacción visitante no tardó en llegar con un try convertido y un penal apenas tres minutos después, reduciendo la diferencia en el marcador.

Sin embargo, Atlético recuperó el control del juego en el tramo final. A los 33 minutos, José Ignacio Aramburu apoyó un try que fue convertido por Franco Zubieta, y seis minutos más tarde Tadeo Ippoliti selló el resultado con un nuevo try, nuevamente convertido, estableciendo el definitivo 27 a 10 para los dirigidos por Víctor Bordone.

La formación de Atlético estuvo integrada por Guillermo Maya, Leandro Pérez, Jano Maiz, Facundo Morón, Juan Gentile, Pablo Albano, Juan F. Dorsi, Agustín Zubieta, Franco Zubieta (7), Pedro A. Parera, Hugo Moreno, Tadeo Ippoliti (5), Luciano Zubieta (5), Juan F. Flores, José Ignacio Aramburu (5), Guido Fasciolo (5), Martiniano Moreno, Carlos Marín, Marcos Maya, Agustín Hoyos, Juan I. Carabio y Nicasio Aramburu.

Gran comienzo de los juveniles en el Súper 8

La actividad había comenzado desde la mañana con el inicio del Torneo Súper 8 de UROBA, certamen que reúne a los ocho mejores clubes de la Unión en las categorías M14, M16 y M18.

Atlético integra la Zona Oeste junto a Miuras de Junín, El Linqueño de Lincoln y SORUC de Chacabuco, mientras que en la Zona Este participan Estudiantes de Olavarría, Argentino de Trenque Lauquen y los equipos Remo “A” y Remo “B” de Azul.

En esta primera fecha, Atlético recibió a Miuras, una de las instituciones más importantes del rugby regional. La categoría M14 tuvo una actuación sobresaliente y consiguió una contundente victoria por 76 a 22. Posteriormente, en M16, la visita se impuso por 29 a 22 en un partido muy parejo.

La jornada se completó con el encuentro de M18, una categoría en la que ambos clubes atraviesan realidades diferentes, ya que Miuras compite habitualmente en el máximo nivel provincial. No obstante, este tipo de competencias representa una valiosa experiencia de crecimiento para los jugadores y para el desarrollo del rugby de los clubes participantes.

De esta manera, Atlético cerró un sábado altamente positivo, tanto por los resultados obtenidos dentro de la cancha como por el acompañamiento del público, ratificando el crecimiento sostenido de la disciplina en la institución.