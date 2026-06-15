Importante triunfo de Atlético 9 de Julio en Los Toldos por el Torneo Desarrollo

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En una tarde fría y por momentos lluviosa, el equipo superior de rugby del Club Atlético 9 de Julio consiguió una importante victoria como visitante al superar por 12 a 7 al Club Marabuntas de Los Toldos, en el marco de la sexta fecha del Torneo Desarrollo que organiza la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA).

El encuentro se desarrolló en condiciones climáticas complejas, con una cancha pesada y una persistente llovizna que fue dificultando el juego con el correr de los minutos. Durante el primer tiempo predominó la paridad entre ambos equipos, que mostraron solidez defensiva y neutralizaron los intentos ofensivos de sus rivales. Como consecuencia, los primeros 40 minutos finalizaron sin anotaciones.

La historia cambió en el complemento. El desgaste físico comenzó a sentirse en ambos conjuntos y el estado del terreno generó un partido de mucho contacto y fricción. La intensidad del juego obligó al árbitro a intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas que dejaron momentáneamente a ambos equipos con menos jugadores.

Fue el conjunto local quien logró romper el cero en el marcador, aprovechando un error de Atlético para apoyar el primer try de la tarde. Con la posterior conversión, Marabuntas se adelantó 7 a 0 y parecía tomar el control del encuentro.

Sin embargo, el equipo nuevejuliense reaccionó a tiempo. Mostrando mayor resto físico y una mejor adaptación a las difíciles condiciones del campo, logró llegar al descuento mediante un try de Guillermo Maya, que fue convertido por Juan Máximo Villa para establecer la igualdad en siete puntos.

Con el marcador abierto y el partido para cualquiera de los dos, Atlético mantuvo la presión y encontró su premio cuando Juan Carabio apoyó un nuevo try que permitió dar vuelta el resultado y colocar el 12 a 7 definitivo.

En los minutos finales ambos equipos buscaron volver a vulnerar las defensas rivales, pero el marcador ya no sufrió modificaciones. De esta manera, el Club Atlético 9 de Julio se quedó con una valiosa victoria fuera de casa, sumando puntos importantes en el Torneo Desarrollo y reafirmando el buen momento que atraviesa el plantel superior.