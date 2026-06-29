Importante triunfo de Atlético: venció a SORUC y sigue firme en el torneo de UROBA

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El equipo superior de rugby del Club Atlético consiguió un valioso triunfo el pasado sábado al imponerse por 26 a 12 al Club Social de Chacabuco (SORUC), en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del torneo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), Zona Oeste.

La victoria adquiere un significado especial para el conjunto dirigido por Víctor Bordone, que afrontó el compromiso con un plantel disminuido debido a varias lesiones y con apenas dos jugadores disponibles en el banco de suplentes. A pesar de esas dificultades, Atlético fue superior durante gran parte del partido y logró plasmar esa diferencia en el marcador.

El apertura Juan Máximo Villa fue una de las grandes figuras de la tarde gracias a su efectividad con el pie. A los 8 minutos del primer tiempo abrió el marcador con un penal y luego sumó otro envío a los palos. A los 31 minutos llegó el primer try del encuentro, apoyado por Tadeo Ippoliti, que Villa convirtió para establecer el 13 a 0 parcial. Sobre el cierre de la primera etapa, SORUC descontó con un try convertido y se fueron al descanso con ventaja local por 13 a 7.

En el complemento, Atlético mantuvo el dominio del juego. Luciano Zubieta apoyó un nuevo try para el equipo local, nuevamente convertido por Villa, quien además acertó otros dos penales para ampliar la diferencia hasta el 26 a 7. En los minutos finales, el conjunto de Chacabuco logró un nuevo try que decoró el resultado definitivo de 26 a 12.

Con este importante triunfo, Atlético suma confianza para afrontar la continuidad del campeonato y ratifica su protagonismo en la Zona Oeste de UROBA.

Formación de Club Atlético: Guillermo Maya; Leandro Pérez; Jano Maiz; Juan Gentile; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Franco Zubieta; Hugo Moreno; Tadeo Ippoliti (5); Luciano Zubieta (5); Juan Máximo Villa (16); Juan F. Flores; Guido Fasciolo; Carlos Marín; Marcos Maya; Agustín Hoyos y Juan I. Carabio. Director técnico: Víctor Bordone.