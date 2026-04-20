Cuerpo de Baile Inefable clasificado para México: buscan el apoyo de la comunidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista exclusiva en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Ignacio Cruz, presentado como el Director del Cuerpo de Baile de Carlos Casares, Inefable, marcando el inicio de una nueva etapa para la disciplina artística en esa ciudad.

Durante la charla, Cruz expresó su entusiasmo por este desafío y destacó la importancia de trabajar en conjunto con la comunidad para potenciar el talento local. “La danza es una herramienta de expresión y crecimiento. Mi objetivo es consolidar un espacio inclusivo, donde cada bailarín pueda desarrollarse y proyectarse”, señaló.

Además, destacó que el grupo de 11 bailarinas fueron calificadas para una competencia en M´xico en octubre venidero y necesitan el apoyo para el viaje.

El director de Enefable, también adelantó que buscará impulsar nuevas propuestas coreográficas, capacitaciones y presentaciones que permitan visibilizar el trabajo del cuerpo de baile tanto a nivel local como regional. Además, remarcó la importancia de integrar distintos estilos y fomentar la participación de jóvenes.

Desde el programa se señaló la relevancia para la cultura casarense, subrayando que se trata de un perfil con experiencia y compromiso con la formación artística.

Con esta designación, el Cuerpo de Baile de Carlos Casares inicia una etapa de renovación, con la expectativa de seguir creciendo y consolidándose como un referente cultural en la región.

Y el viaje a México se significará un reconocimiento zonal importante y significativo.