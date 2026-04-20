La lluvia alcanza 113mm

Una situación meteorológica de fuerte impacto afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, con lluvias persistentes y episodios de alta intensidad.

Según datos informados por la estación meteorológica de Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registró un pico de precipitación de 113 milímetros por hora, un valor extremadamente elevado que evidencia la magnitud del fenómeno.

De acuerdo al informe oficial, durante la madrugada y la tarde del lunes se esperan lluvias persistentes que afectarán principalmente al noroeste, oeste, centro y norte de la provincia, abarcando las zonas identificadas como DC 3, 4, 5, 9, 10 y 11.

Hacia el final de la tarde y durante la noche del mismo lunes, el sistema de precipitaciones se desplazará gradualmente hacia el sur bonaerense, impactando también en las zonas DC 5, 6, 7 y 12, donde se prevén condiciones de intensidad similar.

Para la jornada del martes, entre la madrugada y la tarde, se anticipa la continuidad de estas lluvias persistentes, con la posible presencia de tormentas embebidas, especialmente en el centro y sur provincial (zonas DC 5, 6, 7 y 12). Las condiciones tenderán a mejorar de manera paulatina entre la tarde y la noche, avanzando de oeste a este.

El fenómeno predominante durante todo el evento será la lluvia continua, con períodos intermitentes de mayor intensidad. En esos momentos, podrían registrarse chaparrones fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios. Además, no se descarta el desarrollo de tormentas locales.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua, reducción de la visibilidad y complicaciones en la circulación.