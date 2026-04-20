Alerta amarilla por lluvias persistentes en la provincia de Buenos Aires: pronostican acumulados de hasta 70 mm

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La provincia de Buenos Aires atraviesa desde la madrugada de este lunes 20 un evento meteorológico marcado por lluvias persistentes y condiciones inestables que se extenderán al menos hasta la tarde del martes 21. El fenómeno responde a la presencia de un frente estacionario sobre el centro del territorio, lo que genera precipitaciones continuas con tormentas embebidas de variada intensidad.

Durante la madrugada y la tarde del lunes, las lluvias se concentrarán principalmente en el noroeste, oeste, centro y norte de la provincia. Con el correr de las horas, hacia el final de la tarde y la noche, el sistema se desplazará progresivamente hacia el sur, alcanzando nuevas regiones con fenómenos de características similares.

Para el martes, se prevé que las condiciones inestables continúen, especialmente entre la madrugada y la tarde, afectando el centro y sur bonaerense. La mejora será gradual y avanzará de oeste a este entre la tarde y la noche.

El rasgo principal del evento será la persistencia de las lluvias, aunque se esperan períodos intermitentes de mayor intensidad. En esos momentos podrían registrarse chaparrones fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Además, no se descarta la ocurrencia de tormentas localmente intensas, acompañadas por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo pequeño de manera puntual.

En cuanto a los acumulados, las estimaciones indican que los valores más elevados podrían registrarse en distintas zonas del centro y norte provincial, con totales que oscilarán entre 50 y 70 milímetros a lo largo del evento, aunque de forma localizada podrían superarse esos registros.

Las condiciones comenzarán a mejorar durante la madrugada del miércoles, aunque el sudeste de la provincia podría mantener vientos del sector sur y sudoeste con ráfagas, especialmente en áreas costeras.