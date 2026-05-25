Gran presente de la Escuela del Club El Fortín en la Federación Rioplatense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este fin de semana se desarrolló el primer torneo de la divisional C de la Federación Rioplatense de Patín, evento que tuvo lugar en el microestadio CAP, ubicado en el Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires. Allí participaron más de 200 patinadoras representantes de clubes y asociaciones de AMBA y la provincia de Buenos Aires.

Entre las instituciones presentes se destacó la Escuela de Patín del Club El Fortín, dirigida por el profesor César Salas, que presentó ocho competidoras en distintas categorías y obtuvo excelentes resultados, con varias representantes subiendo al podio.

Las actuaciones más sobresalientes fueron las de Emilia Tempesti y Martina Videla, quienes lograron el primer puesto en las categorías Cuarta Tots y Cuarta Infantil respectivamente. También se destacó Sofía Ledesma, que alcanzó el tercer lugar en Quinta Infantil.

Los resultados completos de las patinadoras fueron los siguientes:

Escuela Formativa Tots

1° Lola Banchero

2° Emilia Seijo

9° Alma Picardo

1° Lola Banchero 2° Emilia Seijo 9° Alma Picardo Quinta Mini

5° Priscila Pagliaso

5° Priscila Pagliaso Quinta Infantil

3° Sofía Ledesma

3° Sofía Ledesma Cuarta Tots

1° Emilia Tempesti

1° Emilia Tempesti Cuarta Infantil

1° Martina Videla

1° Martina Videla Segunda Mayores

4° Abril Pérez

Desde el cuerpo técnico destacaron el crecimiento que vienen mostrando las deportistas a lo largo de la temporada, afianzando sus programas y mejorando en cada presentación. Además, señalaron que estos resultados generan grandes expectativas de cara a los próximos desafíos del calendario, especialmente los torneos selectivos para los campeonatos nacionales y los nacionales propiamente dichos.