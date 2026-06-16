Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.
ANSES móvil estará en Patricios el día 18 de junio
Atenderá en el Destacamento Policial de 9,30 a 12,30 hs. Responde consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.
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