El consumo en supermercados volvió a desplomarse en mayo y profundiza una crisis que ya supera los dos años

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El consumo masivo registró en mayo una nueva caída y profundizó una tendencia que ya lleva más de dos años sin mostrar señales claras de recuperación. De acuerdo con el último informe de la consultora Scanntech, las ventas en supermercados y comercios de cercanía retrocedieron 4,2 por ciento en comparación con mayo del año pasado y 2,9 por ciento respecto de abril, confirmando un escenario de debilidad persistente en la demanda interna.

Los datos muestran que, salvo el rubro alimentos, todos los segmentos relevados registraron bajas tanto en la comparación interanual como en la intermensual. La consultora destacó que la mejora de Alimentos fue de apenas 1,3 por ciento frente a mayo de 2024, un avance considerado marginal por tratarse de una categoría esencial y sobre una base de comparación previamente deprimida.

“Con excepción de alimentos, todas las familias de productos caen en consumo en la mirada intermensual e interanual”, señaló el informe.

El sector más golpeado continúa siendo el de bebidas, que atraviesa una situación especialmente delicada. En mayo, las ventas del segmento se redujeron 9% interanual y 8,3% respecto de abril. Dentro de esa categoría, las mayores caídas se registraron en los jugos en polvo, con una baja del 18,1%, seguidos por las aguas saborizadas, que retrocedieron 13%, y las gaseosas, con una caída cercana al 7%. Los vinos también mostraron un desempeño negativo, con una baja del 1,8%.

El comportamiento de estas categorías refleja el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores, que incluso restringen compras de productos de bajo precio relativo. Las empresas del sector acumulan más de dos años de retrocesos en las ventas y enfrentan dificultades para recuperar los niveles de actividad previos.

La contracción del consumo también se extendió a otros rubros esenciales. Los productos de limpieza registraron una caída interanual del 9,4% y una baja del 5,4% frente a abril. Dentro de esa categoría, las ventas de lavandina descendieron 11,2% respecto del mismo mes del año anterior.

En tanto, el segmento de cuidado personal mostró una reducción interanual del 2,6%. Entre los productos más afectados aparecen los desodorantes, con una caída del 12,7%; el shampoo, con una baja del 7,2%; y la pasta dental, que retrocedió 4,7%.

Los resultados relevados por Scanntech coinciden con las tendencias observadas por las principales cadenas de supermercados y otros estudios privados del sector, que vienen advirtiendo sobre una recuperación del consumo mucho más lenta de lo esperado.

Otro dato que refleja la fragilidad de la demanda es el valor del ticket promedio. Según el informe, el gasto medio más elevado se registró en los hipermercados y alcanzó apenas los 12.000 pesos por compra, equivalente a poco más de cinco unidades adquiridas. En los comercios más pequeños, el ticket promedio superó apenas los 8.000 pesos, lo que representa poco más de tres productos por operación.

La caída del consumo también se verificó en todos los formatos comerciales. Los autoservicios pequeños registraron una baja interanual del 1,5%; los medianos retrocedieron 2,5%; y los grandes establecimientos mostraron una contracción del 3,7%. El dato resulta significativo porque las grandes superficies concentran la mayor cantidad de promociones, descuentos y beneficios asociados a billeteras virtuales, aunque esos incentivos no lograron revertir la tendencia.

A nivel regional, el desempeño fue negativo en todo el país. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una caída interanual del 3,2%; las regiones Litoral y Norte retrocedieron 2,3%; mientras que Centro y Sur exhibieron el peor resultado, con una baja del 6,7%. En todos los casos, además, las ventas de mayo se ubicaron por debajo de las de abril.

Con salarios que continúan mostrando dificultades para recuperar capacidad de compra y precios de bienes esenciales que permanecen elevados para amplios sectores de la población, los indicadores de mayo vuelven a encender señales de alerta sobre la evolución del mercado interno. Los datos sugieren que la recuperación del consumo sigue sin consolidarse y que los hogares mantienen una fuerte cautela a la hora de gastar, incluso en productos de uso cotidiano.