Argentina y Argelia abren el Grupo J con un duelo cargado de expectativas

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y comenzar con el pie derecho una nueva ilusión mundialista. Liderada por Lionel Messi, la Albiceleste buscará imponer su jerarquía frente a una selección argelina que aspira a convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Argentina comparte el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, una zona en la que parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el cuerpo técnico argentino ha insistido en mantener la cautela y concentrarse en cada compromiso, comenzando por este exigente estreno frente al representativo africano.

Por su parte, Argelia llega a esta Copa del Mundo con una generación talentosa y la ilusión de dar el golpe ante uno de los candidatos al título. Con jugadores experimentados y velocidad en ataque, los africanos intentarán aprovechar cualquier oportunidad para complicar al campeón vigente.

El encuentro será uno de los platos fuertes de la jornada mundialista, que también incluye otros compromisos correspondientes a los grupos I y J. Los ojos del mundo estarán puestos en el debut argentino, que buscará iniciar con una victoria su defensa de la corona y dar un primer paso hacia los octavos de final.

La historia reciente favorece a la Albiceleste, pero en los Mundiales no existen los partidos sencillos.

Argentina y Argelia escribirán un nuevo capítulo en la Copa del Mundo, con tres puntos fundamentales en juego y el sueño de avanzar en el torneo más importante del planeta.

Tambien lo harán los otros integrantes del Grupo J, Austria con Jordania.