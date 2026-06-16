Perú y Chile levantaron las restricciones a productos de origen aviar de Argentina

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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de la República del Perú comunicó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la Argentina, el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre las importaciones de mercancías aviares de origen argentino.

La medida fue formalizada mediante nota oficial del director general de Sanidad Animal del SENASA Perú, en respuesta a la autodeclaración de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), publicada el 6 de mayo de 2026 en el portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La autoridad peruana señaló que la autodeclaración acredita que el SENASA se encuentra en condiciones de ofrecer las garantías sanitarias necesarias, habilitando así la reanudación de las exportaciones argentinas con requisitos sanitarios previamente armonizados.

En forma complementaria, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile notificó al SENASA la apertura de su mercado para la importación de carnes de ave de origen argentino. La decisión se enmarca en el reconocimiento de la autodeclaración argentina ante la OMSA respecto a la IAAP.