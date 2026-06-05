Fiebre aftosa: SENASA elimina una excepción para el traslado de hacienda en la segunda campaña de vacunación

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) modificó las condiciones para el movimiento de bovinos y bubalinos durante la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa. A través de la Disposición 21/2026 de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, el organismo actualizó las excepciones previstas en la Resolución 1259/2023 para adecuarlas al nuevo esquema sanitario vigente.

Hasta ahora, la normativa permitía el traslado de animales sin vacunar durante los primeros 15 días de cada campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Con la modificación, esa excepción quedará habilitada únicamente durante la primera campaña anual, en la que se inoculan todas las categorías bovinas y bubalinas.

La decisión responde a la Resolución 711/2025, que redefinió la estrategia sanitaria para la segunda campaña anual, limitándola exclusivamente a la vacunación de terneros y terneras en un plazo de ejecución de 30 días. Como consecuencia, desde el inicio de las campañas de menores de 2026 —previsto para el 8 de junio en la zona centro del país— dejará de regir la excepción que permitía trasladar animales sin vacunar durante los primeros 15 días de campaña.

Desde el organismo aclararon que la adecuación normativa afecta únicamente a los terneros y terneras durante el segundo ciclo de vacunación. Las restantes categorías de hacienda, como novillitos, toritos, vaquillonas, novillos, vacas y toros, continuarán operando bajo las condiciones de movimiento vigentes hasta el momento.

Asimismo, la disposición establece que solo podrán ingresar a concentraciones ganaderas o remates feria aquellos terneros y terneras provenientes de establecimientos que hayan cumplido con la vacunación correspondiente.

Según el SENASA, la medida apunta a optimizar los tiempos operativos de vacunación y asegurar el cumplimiento del calendario sanitario acordado para 2026, respetando los plazos previstos para cada una de las campañas anuales.