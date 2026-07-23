Lincoln: la Municipalidad denunció penalmente a un carnicero por el brote de triquinosis que afectó a más de 30 personas

La Municipalidad de Lincoln presentó una denuncia penal contra el titular de la carnicería ubicada en avenida Maipú 598, señalada como el origen del brote de triquinosis que ya afectó a más de 30 personas en el distrito.

La presentación fue realizada esta semana por la Secretaría de Legal y Técnica del municipio ante la dependencia local del Ministerio Público Fiscal, bajo la figura de presunto “delito contra la Salud Pública”. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá avanzar con la correspondiente Instrucción Penal Preparatoria (IPP) para determinar las responsabilidades del caso.

El comercio involucrado permanece clausurado de manera preventiva desde que se detectó la presencia de productos contaminados.

Confirmación de la contaminación

Según informó el Ejecutivo municipal, el pasado 11 de julio el laboratorio de la Dirección de Bromatología confirmó la presencia de larvas de Trichinella spiralis en chacinados, embutidos y chorizos elaborados con carne de cerdo que habían sido incautados en el establecimiento.

La intervención se produjo luego de que un vecino fuera hospitalizado con síntomas compatibles con triquinosis. A partir de ese caso inicial, las autoridades sanitarias desplegaron un operativo de investigación epidemiológica que permitió identificar el origen de la contaminación y detectar nuevos pacientes afectados.

Hasta el momento, el brote supera las 30 personas diagnosticadas, lo que motivó la adopción de medidas sanitarias y administrativas por parte del municipio.

La investigación judicial

Con la denuncia ya formalizada, el Ministerio Público Fiscal deberá reunir las pruebas necesarias para establecer si existió la comisión de un delito y determinar las eventuales responsabilidades penales del propietario del comercio.

Desde la Municipalidad señalaron que se puso a disposición de la Justicia toda la documentación vinculada con el caso, incluyendo los procedimientos realizados por las distintas áreas que intervinieron durante la emergencia sanitaria.

“Se presentó un detalle con todos los procedimientos aplicados por la Secretaría de Salud, el Hospital Municipal, las oficinas de Zoonosis y Bromatología”, indicaron desde el Ejecutivo local.

Prevención

Las autoridades recordaron a la población la importancia de consumir únicamente productos porcinos y chacinados elaborados en establecimientos habilitados y sometidos a controles bromatológicos, ya que la triquinosis es una enfermedad que se transmite al ingerir carne de cerdo o derivados crudos o insuficientemente cocidos contaminados con el parásito Trichinella spiralis.

Mientras continúa la investigación judicial, el municipio reiteró que mantendrá las medidas de control sanitario para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.