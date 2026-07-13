martes, julio 14, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
martes, julio 14, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
Sanidad Animal

Detectan triquinosis en una carnicería y decomisan 80 kilos en Lincoln

Desde Bromatología recordaron que todo alimento debe estar identificado con origen y aptitud sanitaria para garantizar la seguridad del consumo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Municipalidad de Lincoln inició un operativo de control en comercios tras hallar un foco de triquinosis en productos de cerdo vendidos en una carnicería de la ciudad. Personal de Zoonosis y Bromatología decomisó casi 80 kilos de carne, embutidos y chacinados de tipo casero en un local de Av. Maipú 598, luego de detectar larvas de _trichinella spiralis_ en muestras analizadas.

El municipio relevará carnicerías y despensas que vendan productos sin rótulo o sin procedencia comprobable. Las autoridades advirtieron que se notificará a los comerciantes para retirar la mercadería irregular y, de no cumplirse, se procederá al decomiso y a las sanciones correspondientes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6282

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR