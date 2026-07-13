Detectan triquinosis en una carnicería y decomisan 80 kilos en Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln inició un operativo de control en comercios tras hallar un foco de triquinosis en productos de cerdo vendidos en una carnicería de la ciudad. Personal de Zoonosis y Bromatología decomisó casi 80 kilos de carne, embutidos y chacinados de tipo casero en un local de Av. Maipú 598, luego de detectar larvas de _trichinella spiralis_ en muestras analizadas.

El municipio relevará carnicerías y despensas que vendan productos sin rótulo o sin procedencia comprobable. Las autoridades advirtieron que se notificará a los comerciantes para retirar la mercadería irregular y, de no cumplirse, se procederá al decomiso y a las sanciones correspondientes.