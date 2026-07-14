Bromatología llevó una capacitación sobre triquinosis al CEPT N° 15 de El Chajá

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En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud, el área de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio realizó una jornada de capacitación sobre triquinosis en el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N° 15 del paraje El Chajá.

La propuesta estuvo dirigida a alumnos de la institución y del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA), con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la prevención de esta enfermedad, especialmente en lo referido a la faena familiar y al consumo seguro de productos elaborados con carne de cerdo.

La capacitación fue brindada por Marcelo de Olavarrieta, integrante del SENASA, quien explicó el procedimiento para la detección de la triquinosis, los principales síntomas de la enfermedad y la necesidad de realizar los análisis correspondientes antes de consumir carne o sus derivados.

Desde el área de Bromatología destacaron que este tipo de acciones resulta fundamental para fortalecer la concientización de la comunidad y prevenir nuevos casos, recordando que el análisis de la carne proveniente de faenas familiares constituye una medida indispensable para garantizar la seguridad alimentaria.