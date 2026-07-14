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La Municipalidad abre la presentación de documentación para la continuidad de las becas educativas

Los beneficiarios de los distintos programas deberán presentar la documentación correspondiente durante todo el mes de agosto. Los estudiantes de niveles Primario y Secundario deberán entregar el boletín escolar, mientras que los becarios terciarios y universitarios deberán acreditar su condición de alumno regular y el avance académico

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La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informó los requisitos y plazos para la presentación de la documentación necesaria que permitirá dar continuidad a los distintos programas de becas educativas.

En el caso de los estudiantes becados de los niveles Primario y Secundario, sin excepción, deberán presentar el boletín escolar correspondiente como requisito indispensable para mantener el beneficio.

La documentación podrá entregarse durante todo el mes de agosto en la sede de la Dirección de Educación, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de lunes a jueves de 14 a 18 horas.

Por otra parte, los beneficiarios que residen en las localidades del partido deberán presentar la documentación en la delegación municipal correspondiente.

En tanto, los estudiantes con becas terciarias y universitarias deberán acreditar su condición de alumno mediante la presentación de la constancia de alumno regular y el detalle del avance de materias aprobadas.

Quienes cursan sus estudios en la ciudad de Nueve de Julio deberán realizar el trámite de manera presencial en la oficina de la Dirección de Educación, mientras que los becarios que estudian fuera del distrito podrán enviar la documentación por correo electrónico a [email protected].

Desde el área de Educación solicitaron a todos los beneficiarios respetar los plazos establecidos para garantizar la continuidad de las becas y evitar demoras en la tramitación de la documentación.

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