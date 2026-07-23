Grave accidente vial en la Avda San Martín y Corrientes: un adulto mayor fue atropellado y falleció

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Un grave accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de las calles San Martín y Corrientes, donde un hombre de avanzada edad fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calzada con la ayuda de un bastón.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo involucrado es un Chevrolet de color blanco, conducido por una mujer de edad avanzada.

Tras el impacto, la víctima fue asistida de inmediato por vecinos que se encontraban en el lugar, hasta la llegada del servicio de emergencias de CLySA, que la trasladó al Hospital Julio de Vedia, donde lamentablemente se produjo su deceso.

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