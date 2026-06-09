Comienza la 2°campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el inicio de la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa en la región Centro Norte y Cordón Fronterizo, única zona del país donde se aplica de forma sistemática.

Para este segundo período de 2026, la inmunización se realizará durante 30 días y alcanzará únicamente a terneros y terneras que fueron vacunados en la primera campaña 2026, en el marco de la Resolución N.° 711/2025. De esta manera, se dejará de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos, lo que implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis.

Así, las provincias Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Chaco y Corrientes vacunarán desde la fecha hasta el 10 de julio. Por su parte, Santiago del Estero y Misiones comenzarán el 22 de junio, mientras que Formosa lo hará el 29 de este mes. Del mismo modo, planes específicos de Catamarca y Tucumán aplicarán las dosis desde el 6 de julio, mientras que Jujuy y Salta darán inicio el 27 de julio.

La adecuación del plan de vacunación nacional constituye un avance en la gestión sanitaria de la fiebre aftosa —enfermedad ausente en la Argentina— y no supone un riesgo epidemiológico, ya que se garantiza la inmunidad de las categorías menores durante un año. Esta medida se alinea con la estrategia de otros países del Cono Sur que actualmente vacunan contra la fiebre aftosa, como Uruguay y Paraguay.

Asimismo, el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa incluye la inoculación contra brucelosis bovina a terneras de 3 a 8 meses de edad en todo el territorio nacional, con excepción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, zona reconocida como libre de la enfermedad.

Cabe destacar que eventualmente, ante contingencias climáticas, el SENASA contemplará medidas excepcionales para acompañar al sector ganadero en la gestión sanitaria y documental de la hacienda.

Para mayor información, acceder al calendario oficial de vacunación 2026.