Argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut mundialista con un Messi histórico

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Selección Argentina comenzó de la mejor manera su participación en el Mundial 2026. Con una actuación brillante de Lionel Messi, autor de los tres goles, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó por 3-0 a Argelia en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J.

El vigente campeón del mundo mostró autoridad desde el inicio y dejó en claro que mantiene intactas sus aspiraciones de volver a pelear por la corona. Aunque el resultado final refleja una amplia superioridad, el encuentro tuvo momentos de equilibrio y algunas situaciones que mantuvieron la incertidumbre durante gran parte del desarrollo.

Los primeros minutos fueron intensos. A los cinco minutos, Messi había abierto el marcador, pero el árbitro anuló la acción por posición adelantada. Apenas tres minutos más tarde, Argelia respondió con un gol de Fares Chaibi, también invalidado por fuera de juego.

La insistencia argentina tuvo premio a los 17 minutos. Tras una gran combinación ofensiva, Lionel Messi encontró espacios cerca del área y definió con precisión para establecer el 1-0 que desató el festejo de los miles de hinchas albicelestes presentes en Kansas City.

Con la ventaja a su favor, Argentina dominó la posesión y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia. Sin embargo, la defensa africana y las intervenciones del arquero Luca Zidane mantuvieron a su equipo en partido antes del descanso.

En el complemento, Argelia intentó adelantar sus líneas y mostró una mejor versión durante los primeros minutos. A los 53 minutos, Zidane volvió a lucirse con una notable atajada ante un potente remate de Lautaro Martínez.

La resistencia africana se quebró definitivamente a los 60 minutos. Alexis Mac Allister sacó un disparo que fue rechazado por el arquero, pero el rebote quedó servido para Messi, que no perdonó y firmó el 2-0 con una definición de primera.

El capitán argentino siguió siendo la figura absoluta del encuentro. A los 76 minutos coronó una noche inolvidable con un espectacular remate desde fuera del área que se clavó junto al poste y decretó el 3-0 definitivo.

Con ese tanto, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Durante los minutos finales, Argentina controló el trámite sin sobresaltos y administró la ventaja hasta el pitazo final. Tras seis minutos de adición, el árbitro decretó el cierre del encuentro y el festejo albiceleste.

Con este triunfo, Argentina suma sus primeros tres puntos en el Grupo J y da un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final. Además, ratifica su condición de candidato al título y celebra una nueva exhibición de su capitán, quien volvió a ser determinante en una Copa del Mundo.