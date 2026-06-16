Pablo Petrecca exige respuestas sobre la situación de los hospitales de Junín y Nueve de Julio

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La situación del sistema de salud pública bonaerense volvió a quedar bajo la lupa luego de los recientes episodios registrados en hospitales provinciales de Junín y Nueve de Julio. En ese contexto, el presidente del Bloque de Senadores PRO, Pablo Petrecca, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof detalle cuál es el estado actual de la red hospitalaria provincial y garantice condiciones adecuadas de atención para los bonaerenses.

“¿Qué tranquilidad tiene hoy un bonaerense cuando lleva a su hijo a una guardia? ¿Qué seguridad tiene una madre embarazada de que habrá una terapia intensiva disponible si surge una complicación? ¿Qué garantía tiene cualquier vecino de que el equipamiento necesario para salvar una vida estará funcionando cuando cada segundo cuenta?”, planteó el legislador al fundamentar la iniciativa.

El proyecto surge tras los graves hechos ocurridos en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” de Junín, donde una enfermera falleció dentro de su lugar de trabajo, y del episodio registrado en el Hospital “Julio de Vedia” de Nueve de Julio, donde se denunciaron demoras y fallas en la atención de una urgencia obstétrica. Ambos casos despertaron preocupación sobre el funcionamiento de áreas críticas del sistema sanitario provincial.

Ante esta situación, Petrecca solicitó al Ejecutivo bonaerense información detallada sobre la cobertura de recursos humanos, la disponibilidad de camas críticas, el funcionamiento de especialidades esenciales, el estado del equipamiento de emergencia y los criterios de distribución de recursos entre los hospitales de la provincia.

“No estamos hablando de números ni de estadísticas. Estamos hablando de la tranquilidad de millones de bonaerenses que dependen del sistema público para cuidar su salud y la de sus familias”, sostuvo el senador.

El pedido de informes también requiere precisiones sobre la cantidad de médicos y enfermeros faltantes, los cargos vacantes sin cubrir, las camas de terapia intensiva fuera de servicio, la disponibilidad de ambulancias de alta complejidad y la ejecución presupuestaria destinada a las áreas más sensibles del sistema de salud.

Petrecca destacó además el esfuerzo diario de los trabajadores sanitarios para sostener la atención en los hospitales, aunque advirtió que la responsabilidad de garantizar un servicio adecuado recae sobre la gestión provincial.

“La salud pública no puede depender de la suerte”

Durante la presentación de la iniciativa, el senador afirmó que “cuando una familia entra a un hospital público, no debería preguntarse si habrá una cama disponible, un respirador funcionando o personal suficiente para atender una emergencia. Debería tener la certeza de que el Estado hizo todo lo necesario para proteger su vida”.

En la misma línea, remarcó que “la salud pública no puede sostenerse con improvisación, parches ni únicamente con la vocación de sus trabajadores. Se sostiene con gestión, planificación, controles y recursos. Lo normal debe ser un hospital que funcione bien y dé respuesta a los vecinos, y no acostumbrarnos a un mal servicio de salud”.

Por último, Petrecca reclamó respuestas concretas por parte del Gobierno bonaerense y sostuvo que “los bonaerenses merecen saber si hoy los hospitales están realmente preparados para cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres y a cada vecino que cruce sus puertas. Porque cuando una emergencia ocurre, ya no hay tiempo para las excusas”.

Con este pedido de informes, el bloque PRO busca obtener un diagnóstico preciso sobre la capacidad operativa de los hospitales provinciales y conocer si existen condiciones suficientes para garantizar una atención segura y eficiente en todo el territorio bonaerense.