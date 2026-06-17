Ignacio Zavaleta alertó sobre Palantir: “Es una amenaza directa a la democracia y las libertades individuales”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El dirigente Ignacio Zavaleta expresó su profunda preocupación por los acuerdos y mecanismos de recopilación de datos asociados a la empresa tecnológica Palantir, a los que definió como una amenaza para la democracia, la privacidad de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Durante una entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Zavaleta sostuvo que la situación no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una serie de decisiones políticas y normativas que, según afirmó, apuntan a consolidar un modelo de poder con rasgos autoritarios.

“Estamos hablando de un tema sumamente grave. No es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia de medidas que avanzan sobre organismos de control, garantías constitucionales y libertades individuales”, señaló.

El dirigente cuestionó especialmente la posibilidad de que información personal de los ciudadanos argentinos sea incorporada a sistemas de análisis de datos respaldados por inteligencia artificial. En ese sentido, advirtió que el acceso a bases de datos masivas podría vulnerar derechos fundamentales vinculados a la intimidad y la privacidad.

“Lo que está en juego es el respeto al individuo y a las garantías constitucionales. No se trata solamente de datos administrativos, sino de información sensible que puede utilizarse para conocer preferencias, opiniones, críticas y comportamientos de las personas”, afirmó.

Zavaleta aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos a la empresa Palantir ni al gobierno de Estados Unidos, sino a las decisiones adoptadas por las autoridades argentinas.

“A mí no me preocupa el que está afuera y quiere comprar; me preocupa el que está adentro y nos quiere vender. La responsabilidad es de nuestros representantes y de quienes tienen la obligación de defender los intereses nacionales”, expresó.

Asimismo, vinculó esta situación con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como modificaciones en los mecanismos de control institucional, reformas vinculadas al sistema judicial y medidas de desregulación económica.

Según su análisis, estas decisiones responden a una misma lógica orientada a reducir los controles y aumentar la discrecionalidad del poder político. “Si esto fuera un hecho aislado ya sería grave. Pero cuando uno observa el conjunto de medidas, todas parecen apuntar en la misma dirección”, sostuvo.

El dirigente también criticó lo que consideró una falta de reacción por parte de amplios sectores de la dirigencia política y legislativa frente a estos temas. En ese marco, cuestionó tanto el silencio de algunos representantes como la priorización de debates que, a su juicio, relegan asuntos centrales para la calidad institucional del país.

“Hay una acción que avanza sobre derechos y una inacción de quienes deberían poner límites. Esa combinación genera un riesgo real para la democracia”, afirmó.

Durante la entrevista, Zavaleta también reivindicó la importancia de la independencia judicial, el respeto por la Constitución y la libertad de prensa como pilares fundamentales del sistema democrático. “Nadie puede estar por encima de la ley y las instituciones deben funcionar con autonomía. Cuando se debilitan esos mecanismos de control, toda la sociedad queda expuesta”, remarcó.

Finalmente, insistió en la necesidad de abrir un debate público sobre el impacto de las nuevas tecnologías aplicadas al control y procesamiento de datos, advirtiendo que el avance de la inteligencia artificial debe estar acompañado por límites legales claros y mecanismos efectivos de protección de los derechos ciudadanos.

“Estamos ante un desafío que no es del futuro, sino del presente. La defensa de la privacidad, de las libertades individuales y de las instituciones democráticas debe ser una prioridad para toda la sociedad”, concluyó.