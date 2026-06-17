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El concejal Héctor Bianchi participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial en Mar del Plata

El edil destacó que “la seguridad vial es, en gran medida, una decisión política que requiere compromiso, planificación y trabajo sostenido en el tiempo para reducir los siniestros y proteger vidas”.

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El concejal del Frente Renovador, Héctor Bianchi, participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial realizado los días 10,11 y 12 de junio en la ciudad de Mar del Plata, donde se abordaron herramientas y experiencias para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la prevención y la seguridad en el tránsito.

Durante la actividad, Bianchi tuvo la oportunidad de dialogar personalmente con Martín Marinucci, a quien le trasladó distintas inquietudes y propuestas para el partido de Nueve de Julio vinculadas a la seguridad vial, la educación vial y la infraestructura necesaria para prevenir siniestros.

El edil destacó que “la seguridad vial es, en gran medida, una decisión política que requiere compromiso, planificación y trabajo sostenido en el tiempo para reducir los siniestros y proteger vidas”.

Asimismo, valoró la lucha permanente que lleva adelante la organización Estrellas Amarillas, acompañando a las familias de las víctimas y promoviendo la concientización para disminuir la siniestralidad vial, una problemática que genera un profundo dolor en nuestra sociedad.
“La seguridad vial no es una cuestión de suerte, sino una decisión política que requiere compromiso, educación, prevención, inversión y presencia del Estado una facultad indelegable para cuidar la vida de cada vecino”, sostuvo Bianchi tras su participación en el Congreso.

La participación de Bianchi se enmarca en la agenda de capacitación permanente que impulsa el Frente Renovador en Nueve de Julio. En ese sentido, el espacio continúa promoviendo la formación de sus dirigentes y representantes, entre ellos el actual presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban Naudin, el concejal Héctor Bianchi y Sebastián Malis, referente del partido, con el objetivo de incorporar herramientas y experiencias que permitan seguir construyendo propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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