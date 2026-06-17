Marcelo de Olavarrieta: “Perdimos cerca de 100.000 cabezas en veinte años y recuperar la ganadería no es fácil”

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En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, el jefe de la oficina local del SENASA, Dr. Marcelo de Olavarrieta, brindó detalles sobre la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa que se encuentra en marcha en el distrito de Nueve de Julio y explicó las modificaciones implementadas por el organismo nacional para 2026.

“Ya llevamos casi quince días de campaña. Este año se modificó el calendario histórico de vacunación que se venía aplicando desde hace más de dos décadas”, señaló el funcionario.

Hasta ahora, las campañas se realizaban durante marzo-abril y octubre-noviembre. Sin embargo, el nuevo esquema contempla una vacunación total en marzo y una revacunación específica para terneros y terneras durante junio.

Según explicó Olavarrieta, el cambio responde a una evaluación técnica realizada por SENASA y no implica un aumento del riesgo sanitario.

“No hay riesgo en cambiar la estrategia de vacunación. La situación epidemiológica de la fiebre aftosa en Sudamérica cambió muchísimo respecto de los años noventa y principios de los 2000”, afirmó.

Un escenario regional diferente

El veterinario destacó que gran parte de los países de la región ya lograron el estatus sanitario de libres de aftosa sin vacunación.

“Hoy Chile, Perú, Bolivia y Brasil son libres sin vacunación. Los únicos que seguimos vacunando somos Uruguay y Argentina”, indicó.

En ese sentido, remarcó que las modificaciones implementadas no afectan los mercados internacionales ni las exportaciones.

“No influye en nada. Los mercados siguen abiertos y se siguen abriendo nuevos mercados. Estas modificaciones no generan ningún inconveniente para la exportación”, aseguró.

Menos hacienda en Nueve de Julio

Uno de los datos más preocupantes expuestos durante la entrevista fue la disminución del stock ganadero en el partido.

Olavarrieta detalló que históricamente se vacunaban entre 290.000 y 300.000 cabezas durante la primera campaña anual, mientras que en 2026 se registraron apenas 262.000 animales.

La diferencia supera las 20.000 cabezas y, según explicó, está directamente vinculada a las inundaciones sufridas durante el último año.

“Tenemos unas 8.000 vacas menos y alrededor de 5.000 vaquillonas menos, que son futuros vientres. Si sumamos los terneros que se dejaron de producir, llegamos fácilmente a las 20.000 cabezas menos”, explicó.

El funcionario reconoció que el impacto fue mayor al esperado y señaló que muchos productores debieron trasladar hacienda a otros distritos o directamente vender animales debido a las dificultades para sostener la actividad.

La ganadería pierde terreno

Durante la entrevista también se abordó el retroceso ganadero en el distrito frente al avance de la agricultura.

“Está cambiando mucho el campo de Nueve de Julio. Cada vez hay más agricultura y menos ganadería”, sostuvo.

Además, explicó que la reconstrucción de establecimientos afectados por las inundaciones requiere inversiones importantes en infraestructura y hacienda, algo que muchos productores no pueden afrontar.

“La gente que sale del negocio ganadero difícilmente pueda volver a entrar. Reponer molinos, mangas, instalaciones y volver a comprar hacienda demanda muchísimo dinero”, advirtió.

Falta de políticas para aumentar el stock

Olavarrieta también reflexionó sobre la ausencia de políticas de largo plazo orientadas a incrementar el número de vientres y fortalecer la producción ganadera nacional.

“Nunca vi una política sostenida de vientres que le dé previsibilidad al productor. Acá cada productor se tiene que arreglar solo”, expresó.

Recordó además que en 2006 el distrito vacunaba alrededor de 360.000 cabezas y que dos décadas después esa cifra se redujo en aproximadamente 100.000 animales.

“En veinte años perdimos cerca de 100.000 cabezas. Es muchísimo para un distrito con el potencial productivo que tiene Nueve de Julio”, señaló.

Cambios en el consumo

Finalmente, el titular del SENASA vinculó la caída del consumo de carne vacuna con la situación económica y el crecimiento de otras proteínas animales.

“Hoy la carne vacuna es muy cara para muchas familias. Con el valor de un kilo de carne vacuna se pueden comprar casi tres kilos de pollo o dos kilos de carne de cerdo”, explicó.

A su entender, esa diferencia de precios está modificando los hábitos de consumo de los argentinos, mientras la exportación continúa creciendo y absorbiendo buena parte de la producción nacional.

“Argentina sigue exportando cada vez más carne y los precios internacionales son muy distintos a los del mercado interno. Eso también influye en el consumo local”, concluyó.