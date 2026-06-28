Ariel Torrado Mosconi: “La hospitalidad comienza estando atentos a las necesidades de los demás”

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La comunidad de Nueve de Julio pudo seguir la celebración eucarística a través del servicio de Cadena Nueve, permitiendo que las personas enfermas, adultos mayores y quienes no pudieron asistir de manera presencial participan de la Santa Misa desde sus hogares.

La celebración se llevó a cabo en la Catedral Santo Domingo de Guzmán y fue presidida por Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo titular de la Diócesis de Santo Domingo.

Durante su homilía, Monseñor Torrado Mosconi reflexionó sobre el valor de la hospitalidad como una actitud profundamente cristiana, inspirada en el Evangelio. Invitó a los fieles a estar atentos a las necesidades de quienes los rodean, destacando que el verdadero servicio comienza con la capacidad de escuchar, recibir y compartir con generosidad, aun en los gestos más sencillos de la vida cotidiana.

El obispo señaló que “no se trata de hacer grandes cosas”, sino de ofrecer aquello que cada uno tiene con un corazón dispuesto, recordando las palabras de Jesús sobre el valor de un simple vaso de agua dado con amor. También llamó a salir del individualismo y de las distracciones cotidianas para poner la mirada en quienes más necesitan compañía, ayuda y esperanza.

En un momento especial de la celebración, el obispo elevó una oración por el pueblo de Venezuela, expresando su cercanía espiritual con las víctimas y sus familias ante el sufrimiento provocado por la catástrofe del terremoto que afectó al país. Asimismo, pidió a Dios que conceda fortaleza a quienes atraviesan este difícil momento y acompañe a todos los que trabajan en las tareas de asistencia y reconstrucción.

La transmisión de Cadena Nueve permite que numerosos fieles se unan espiritualmente a la celebración litúrgica, especialmente aquellos que, por razones de salud o de fuerza mayor, no pueden participar de manera presencial.