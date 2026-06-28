Frío intenso en Nueve de Julio: el invierno se afianza con heladas y máximas que no superarán los 14°

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El invierno continúa mostrando toda su intensidad en Nueve de Julio. La jornada de este domingo se presenta con una temperatura mínima de 3°C y una máxima prevista de 13°C, en el marco del avance de una nueva masa de aire frío que afecta a gran parte del territorio argentino.

Si bien las lluvias más importantes se concentrarán sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y otros sectores del centro del país, en el distrito nuevejuliense el protagonista será el frío, con condiciones estables y un ambiente típicamente invernal.

Pronóstico para Nueve de Julio

Domingo 28 de junio

Mínima: 3°

Máxima: 13°

Lunes 29

Mínima: 0°

Máxima: 14°

Martes 30

Mínima: 0°

Máxima: 14°

Miércoles 1 de julio

Mínima: 3°

Máxima: 12°

Jueves 2 de julio

Mínima: 3°

Máxima: 10°

Viernes 3 de julio

Mínima: 4°

Máxima: 12°

Las previsiones indican una semana con mañanas muy frías, heladas frecuentes y tardes frescas, sin un repunte significativo de las temperaturas. Las mínimas cercanas a los 0°C volverán a instalarse al comenzar la nueva semana, consolidando una de las etapas más frías de este invierno.

Un domingo con múltiples fenómenos en todo el país

Este último domingo de junio encuentra a la Argentina bajo un verdadero “combo meteorológico”, producto del avance de un frente frío desde la Patagonia y la persistencia de aire cálido e inestable sobre el noreste.

En la Patagonia continúan las nevadas en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego registran temperaturas bajo cero, fuertes heladas y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En la región central, el avance del sistema frontal genera un incremento de la nubosidad y el regreso de lluvias y chaparrones, especialmente sobre el AMBA, donde las precipitaciones se esperan entre la media mañana y las primeras horas de la tarde. Aunque no se prevén acumulados importantes, las condiciones pueden afectar las actividades al aire libre.

En tanto, el noreste argentino continúa bajo alerta por tormentas fuertes. Misiones, el norte de Corrientes, el este de Chaco y Formosa podrían registrar lluvias intensas, actividad eléctrica y acumulados que, en forma localizada, superarían los 100 milímetros.

Más aire polar para comenzar julio

Tras el paso del frente frío, una nueva masa de aire polar volverá a reforzar las bajas temperaturas sobre gran parte del país. El inicio de la semana estará acompañado por heladas generalizadas en la región pampeana y marcas térmicas muy bajas durante las primeras horas de la mañana.

En ese contexto, Nueve de Julio continuará bajo condiciones plenamente invernales, con mínimas de hasta 0°C, máximas que oscilarán entre los 10°C y 14°C y un ambiente frío que se mantendrá durante toda la semana, sin señales de un cambio importante en el corto plazo.