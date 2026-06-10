Club Atlético 9 de Julio celebra 112 años de historia, crecimiento y compromiso con la comunidad

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Club Atlético 9 de Julio celebra este 10 de junio sus primeros 112 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades deportivas y sociales más importantes de la ciudad y la región. En el marco de este nuevo aniversario, la Comisión Directiva destacó el legado de los fundadores y de las generaciones de dirigentes que, a lo largo de más de un siglo, trabajaron para sostener y engrandecer la institución.

Desde el club señalaron que el mejor homenaje a quienes impulsaron la creación de la entidad es continuar por el camino del crecimiento y el progreso. En ese sentido, recordaron el aporte de históricos dirigentes, entre ellos Ramón N. Poratti, cuyo nombre identifica al estadio principal y cuyo legado permanece vigente en cada una de las obras desarrolladas.

Durante los últimos años, el Club Atlético 9 de Julio llevó adelante una importante serie de mejoras e inversiones destinadas a fortalecer su infraestructura deportiva y social. Entre ellas se destaca la inauguración de una nueva cancha de básquetbol, una obra largamente esperada por jugadores, entrenadores y familias vinculadas a la disciplina.

También se concretó la instalación de un nuevo sistema de filtrado para la pileta de natación, junto con la renovación de cañerías y equipos de bombeo, con el objetivo de recuperar plenamente su funcionamiento y brindar mejores servicios a los socios.

En el sector futbolístico se realizaron trabajos de renovación en el piso de las tribunas, reparación y mejora de los techos de los vestuarios, además de tareas generales de pintura y mantenimiento.

Por otra parte, avanza la culminación del cerramiento del Microestadio, espacio utilizado por las disciplinas de Patín Artístico, Newcom y Vóley, al que únicamente resta incorporar un portón para completar la obra.

Las mejoras también alcanzan a otros sectores de la institución. En el predio de hockey se encuentra finalizado un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 250 metros cuadrados, mientras que otro espacio similar se construye en el sector de rugby. Además, la disciplina Hockey adquirió directamente en fábrica una nueva alfombra para su cancha, cuya colocación se realizará próximamente.

En el área de golf, la institución incorporó una moderna máquina greenera triple autopropulsada, considerada única en la región, destinada al mantenimiento y mejora permanente del campo de juego.

Las canchas de tenis también fueron objeto de diversas mejoras, incluyendo trabajos de mantenimiento, pintura del quincho, renovación de espacios verdes e instalación de nueva iluminación en las canchas 5 y 6.

A su vez, continúan las mejoras en la cancha de Pelota a Paleta y en su acceso principal, mientras que en el sector de Bochas se desarrollan tareas de reacondicionamiento y puesta en valor de las canchas.

Entre las obras de infraestructura general sobresale la construcción de una nueva vereda sobre las dos cuadras de la avenida Mitre que rodean el predio, mejorando la accesibilidad y la seguridad para socios y visitantes.

Al celebrar sus 112 años, el Club Atlético 9 de Julio reafirma su compromiso con el deporte, la vida social y el desarrollo comunitario. Con el lema institucional “En cada paso llevamos tu pasión”, las nuevas generaciones de dirigentes continúan honrando el esfuerzo de quienes soñaron y construyeron una institución que sigue creciendo y proyectándose hacia el futuro.