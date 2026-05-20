Provincia refuerza el Servicio Alimentario Escolar con entregas de equipamiento y nuevos comedores

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El Gobierno bonaerense continúa ampliando el Servicio Alimentario Escolar con entregas de equipamiento y la apertura de comedores en distintos municipios, para garantizar la alimentación de más de 2,5 millones de estudiantes. En un contexto de ajuste nacional, la gestión de Axel Kicillof sostiene la inversión a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque. Esta semana se realizó una nueva entrega en 25 de Mayo, donde se destinaron más de $8,3 millones en cocinas, heladeras, freezers, procesadoras y vajilla para 11 escuelas del distrito. La acción se suma a las recientes inauguraciones de comedores en Salliqueló y Necochea, y forma parte de una política que ya alcanzó a 7.500 establecimientos con una inversión superior a los $7.800 millones.

En San Nicolás se entregó equipamiento para 75 escuelas por más de $52,6 millones, mientras que en Salliqueló se inauguró el comedor de la Escuela Secundaria N°1, que sumará cena al turno vespertino. En Necochea, la Escuela Primaria N° 52 abrió su comedor para ofrecer desayuno, almuerzo y merienda, alcanzando las 98 escuelas con SAE en el municipio. La Provincia también aplicó un aumento del 30% en el SAE, duplicó la asistencia del Módulo Alimentario Territorial y elevó un 25% el presupuesto de 18 programas sociales. Además, en Lincoln y Olavarría se entregó equipamiento por $18 y $83 millones respectivamente, junto a capacitaciones para el personal que manipula alimentos. El SAE brinda menús supervisados por equipos nutricionales que cubren entre el 20% y el 50% de las calorías diarias según el servicio, priorizando frutas, verduras, lácteos, carnes, cereales y legumbres para acompañar el desarrollo de los estudiantes.