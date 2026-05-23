El radicalismo bonaerense debate propuestas para transformar la Provincia desde la unidad del partido

En un encuentro realizado en la ciudad de Mar del Plata, que reunió a más de 300 referentes políticos y sociales, el electo presidente del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín, participó de la presentación del libro “La Cuestión Bonaerense”, del senador nacional Maximiliano Abad, una obra que convoca a especialistas para debatir propuestas vinculadas a seguridad, salud, educación y desarrollo institucional.

La actividad se desarrolló bajo el formato de conversatorio junto al periodista Paulino Rodrígues y giró en torno a la necesidad de transformar el Estado bonaerense y superar la histórica centralización del poder, señalada como una de las principales causas de los problemas estructurales que enfrenta la Provincia.

Durante el intercambio, Abad sostuvo que es tiempo de abandonar la resignación y avanzar hacia un “nuevo contrato” que reconozca a la Provincia de Buenos Aires como “el corazón de la República Argentina”, donde las decisiones estratégicas no se tomen “a espaldas de sus protagonistas”.

Bajo la consigna “si la Provincia funciona, Argentina funciona”, los participantes coincidieron en que el potencial productivo y humano bonaerense representa una oportunidad clave para el crecimiento del país. En ese marco, se convocó a quienes se sienten frustrados por el funcionamiento del Estado a sumarse a un proceso colectivo de transformación.

Balbín, recientemente elegido titular de la UCR bonaerense, destacó además el proceso de unidad alcanzado dentro del partido. “La verdadera fortaleza del radicalismo es nuestra capacidad para sintetizar los matices internos en pos de una institucionalidad sólida. Lograr la unidad del partido nos pone frente al desafío de responder con seriedad a los problemas de la gente”, expresó.

Asimismo, remarcó el potencial económico y social de la Provincia: “Nuestra provincia, motor productivo, cultural y humano de la Argentina, posee una riqueza incalculable que reside en el esfuerzo diario de sus trabajadores, la innovación de sus industrias y la fuerza de su campo”.

“Para recuperar el liderazgo que nos corresponde, los bonaerenses debemos volver a creer en nuestro enorme potencial. Es momento de dejar de lado el desánimo y canalizar nuestra identidad histórica en un proyecto común de desarrollo”, agregó.

Sobre el cierre, Balbín aseguró que el radicalismo se encuentra “en el camino de pensar alternativas concretas que den respuesta a las necesidades que los bonaerenses y los argentinos necesitan” y concluyó: “Estamos trabajando para volver a ser grande a la Provincia”.