Sánchez Wrba presentó en CARBAP proyectos para impulsar la producción, la educación y la innovación agropecuaria

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El diputado nacional Javier Sánchez Wrba participó este sábado del Congreso de Ateneos CARBAP 2026, un espacio de encuentro y formación destinado a jóvenes vinculados al sector agropecuario, donde presentó distintas iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la producción, la innovación y la educación agropecuaria.

En el marco del evento, Sánchez Wrba impulsó además un proyecto de resolución para declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Congreso de Ateneos CARBAP 2026. La iniciativa fue acompañada, entre otros legisladores, por Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Durante su exposición, el legislador explicó cómo se planifica, construye y desarrolla una ley dentro del Congreso Nacional, con el objetivo de acercar a los jóvenes del sector agropecuario al funcionamiento legislativo y a la generación de políticas públicas.

Además, presentó un proyecto de ley que propone habilitar la siembra en banquinas ociosas de rutas nacionales para promover un mejor aprovechamiento productivo de esos espacios. También adelantó detalles de otra iniciativa vinculada a la incorporación de formación Agrotech en colegios secundarios.

Sánchez Wrba estuvo acompañado por la concejal del PRO en Azul, Azul Elicabide, con quien compartió las actividades previstas durante el congreso.