Detuvieron en Río de Janeiro a un Argentino de 67 años acusado de racismo

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Un argentino de 67 años, oriundo de La Plata y radicado en Brasil desde hace dos años, fue detenido el lunes en Río de Janeiro acusado de racismo. El hecho ocurrió en un supermercado de la calle Siqueira Campos, cerca de la playa de Copacabana. Según la denuncia, Samara Rodrigues de Lima, repartidora de 23 años, esperaba frente a una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos. La cajera tardó unos diez minutos en comenzar a atender. Impaciente por la demora, el hombre la insultó dos veces con el agravio “negra puta”.

. Minutos después se concretó el arresto en flagrancia por injuria racial. El detenido, identificado como Haile, vive en Brasil desde hace poco más de dos años. En redes sociales se presenta como vendedor ambulante de maíz en playas como Praia Vermelha y Copacabana y se autodenomina “El Puma de Janeiro”. Su último posteo público es del 11 de agosto de 2025.