La justicia decretó la quiebra de SanCor por deudas de US$ 120 millones

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El juez Marcelo Gelcich, de Rafaela, decretó la quiebra de SanCor tras el pedido de la propia cooperativa al no poder afrontar un pasivo cercano a los US$ 120 millones con más de 1.500 acreedores. La firma estaba en concurso preventivo desde febrero de 2025, pero el proceso fracasó. El expediente indica que el pasivo postconcursal crecía $ 3.000 millones por mes y acumulaba deudas por salarios, impuestos, aportes y proveedores. El juez sostuvo que la empresa no es viable en el mediano plazo y presenta una insolvencia sin reversión.

Los bienes fueron incautados y se licitarán las plantas industriales. El Consejo de Administración, presidido por Oscar Sapino, deberá colaborar con los síndicos durante la transición.