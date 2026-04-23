Declaran que Adorni pactó pagar US$ 65.000 fuera de escritura por un departamento en Caballito

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Pablo Martín Feijoo declaró ante la Justicia que acordó con Manuel Adorni un pago de 65.000 dólares por fuera de la escritura por un departamento en Caballito y que esa deuda sigue impaga. Según su testimonio, compró el inmueble en 200.000 dólares en mayo de 2025 para refaccionarlo y venderlo en 345.000. Luego Adorni le dijo que buscaba comprar pero solo tenía 30.000. Acordaron escriturar en 230.000 dólares, cancelar 30.000 en efectivo y sumar 65.000 dólares extra para cubrir arreglos y gastos, incluido el honorario de la escribana Adriana Nechevenko. Así, Adorni habría pagado 295.000 dólares por el departamento ya refaccionado.

Ese monto impago se suma a otros pasivos del jefe de Gabinete: 200.000 dólares de hipoteca con las dos jubiladas y 70.000 dólares de una hipoteca previa por su vivienda de Parque Chacabuco. Ambas vencen en noviembre. También declaró Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió a Adorni una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.