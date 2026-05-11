Mañana se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria

Este martes 12 de mayo se llevará adelante la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una nueva jornada de protesta impulsada por sindicatos docentes, trabajadores no docentes y organizaciones estudiantiles de todo el país para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, aprobada el año pasado, además de exigir una recomposición salarial para el sector.

La convocatoria incluirá movilizaciones masivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas ciudades del país donde funcionan universidades nacionales. En la mayoría de los distritos, la concentración está prevista para las 15 horas, mientras que cerca de las 17.30 se dará lectura a un documento conjunto con los principales reclamos dirigidos al Ejecutivo nacional.

Desde el inicio del ciclo lectivo, los gremios universitarios y las agrupaciones estudiantiles vienen profundizando su plan de lucha ante lo que consideran una crítica situación presupuestaria en las casas de estudio. Durante las últimas semanas realizaron paros por tiempo prolongado sin asistencia a los lugares de trabajo, clases públicas, marchas de antorchas y distintas manifestaciones en defensa del sistema universitario.

Uno de los principales reclamos apunta a la falta de actualización de las partidas destinadas a las universidades nacionales. Según denuncian desde el sector, el Gobierno lleva más de seis meses sin modificar los fondos asignados, lo que generó dificultades en el funcionamiento de las instituciones y un deterioro en los salarios docentes y no docentes.

En La Plata, una de las ciudades con mayor tradición universitaria del país, las actividades comenzarán incluso antes de la movilización principal. Este lunes por la tarde, desde las 19, se realizará una vigilia en la sede de la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en avenida 7 y 48.

En tanto, el martes por la mañana, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes platenses se reunirán desde las 11 en la estación de trenes de la ciudad para trasladarse hacia la movilización central en CABA.

Qué resolvió CONADU tras la marcha

El último viernes, el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios se reunió para definir cómo continuará el plan de lucha luego de la movilización nacional.

Entre las principales resoluciones adoptadas por la federación se encuentran:

Profundizar las medidas de fuerza en todo el país tras la marcha.

Declarar cese de actividades durante el 12 de mayo para garantizar una amplia participación.

Mantenerse en sesión permanente para evaluar nuevas acciones en un plenario previsto para el 15 de mayo.

Impulsar presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo por lo que consideran avances del Gobierno contra el derecho a huelga.

por lo que consideran avances del Gobierno contra el derecho a huelga. Expresar solidaridad con trabajadores de distintos sectores como metrodelegados, aeronáuticos, ferroviarios y la Unión Obrera Metalúrgica .

. Participar en actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho.

Desde CONADU advirtieron que la situación de las universidades públicas atraviesa un momento crítico y señalaron que la movilización busca visibilizar el conflicto presupuestario y salarial que afecta al sistema educativo superior y al sector científico.

En ese marco, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que si bien las acciones judiciales forman parte de las herramientas institucionales disponibles, remarcó que el conflicto tiene una dimensión política más amplia.

Según expresó la dirigente, la marcha del 12 de mayo adquiere una relevancia especial por el contexto social y económico actual, y planteó la necesidad de construir una movilización masiva que represente el malestar de distintos sectores y defienda tanto a la universidad pública como a la democracia.