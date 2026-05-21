Estudiantes de Lincoln presentaron proyectos en la asamblea de “Decisión Niñez 2026”

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La Municipalidad de Lincoln realizó esta mañana en el CIC Plaza España la Asamblea Municipal del programa “Decisión Niñez 2026”, impulsado por la Provincia para que chicos y chicas de 8 a 17 años propongan proyectos para sus comunidades. La Escuela Primaria N° 21 de Carlos Salas expuso “CA.SA streaming”, un espacio tecnológico para informar y generar encuentro en la comunidad. El CEC N° 802 “El Trencito” propuso “Ojo al cruzar”, con más señalización y un semáforo para reforzar la seguridad vial.

La Escuela Técnica N° 2 presentó dos proyectos: “Vereda Inteligente”, para prevenir accidentes peatonales, y “Potabilizador de agua”, que busca reutilizar agua sucia para consumo seguro. Acompañaron la jornada docentes, auxiliares, consejeros escolares y autoridades municipales de Acción Social y Niñez.