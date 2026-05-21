Lincoln invita a charlas por la semana del parto respetado

La Secretaría de Salud de Lincoln realizará charlas abiertas por la Semana del Parto Respetado, que se conmemora del 18 al 24 de mayo. El primer encuentro será este jueves 21 de mayo a las 10 horas en el Hospital Municipal y se repetirá el jueves 28 en el mismo horario y lugar. La actividad, dirigida a madres, embarazadas y familias del distrito, busca compartir información y herramientas para garantizar un parto respetado y una atención digna. Desde el Hospital destacaron que “cada nacimiento merece respeto, información y acompañamiento” e invitaron a participar de forma libre y gratuita.