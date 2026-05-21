Incendio en el basural: bomberos trabajaron durante la madrugada y controlan un segundo foco por la mañana

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Un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en el basural local, donde una dotación de bomberos debió intervenir para controlar las llamas. El foco ígneo se produjo en un sector de basura nueva y acumulación de ramas, lo que generó una importante presencia de humo.

Según explicó un integrante del operativo a Cadena Nueve, en el lugar trabaja una sola dotación de bomberos junto a un topador para remover los residuos y evitar la propagación del fuego. El incendio se ubicó detrás del área de reciclado y, de acuerdo a lo informado, no representa riesgos mayores.

“Estamos trabajando con un topador y un solo camión de bomberos. El incendio está alejado del reciclado y tiene aproximadamente tres metros por dos de alto. Estamos aplacando un poco el humo, nada más”, señaló.

Además, indicó que cerca de las 9 de la mañana se detectó este segundo foco ígneo en el predio, por lo que nuevamente debieron intervenir Bomberos para evitar que las llamas avanzaran.

Desde el cuartel remarcaron que este tipo de incendios suele producirse de manera ocasional debido a la acumulación de residuos y material seco en el basural.