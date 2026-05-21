“No dejo pasar un día sin hablar con Dios” anéctoda del Padre Daniel Camagna en Modo Trascendencia

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Durante la emisión de “Modo Trascendencia”, espacio que se emite los jueves a las 9.30 por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el Padre Daniel Camagna desarrolló una intensa reflexión sobre la oración, la fe y la posibilidad de establecer un diálogo con Dios.

La charla surgió luego de múltiples mensajes de oyentes que expresaron dudas e inquietudes sobre la experiencia espiritual. Algunos aseguraban que rezan pero no logran “encontrarse con Dios”, mientras otros afirmaban sentir solamente tranquilidad o incluso una conexión emocional con seres queridos fallecidos.

Frente a esos planteos, Camagna retomó una idea trabajada en programas anteriores: la fe entendida no solamente como una creencia racional, sino como un vínculo. “La fe es una relación, un encuentro, una comunicación con Dios”, explicó, señalando que muchas veces ese acercamiento nace desde la necesidad humana, el dolor, la fragilidad o la búsqueda de sentido.

El sacerdote destacó que rezar no significa únicamente pedir ayuda. “La oración puede comenzar desde la necesidad, pero debe crecer como toda relación humana: a través de la comunicación y el encuentro”, sostuvo.

Uno de los conceptos centrales de la mañana fue el valor del silencio en la vida espiritual. “En el silencio habla Dios”, expresó Camagna, remarcando que la oración no siempre requiere palabras, sino disposición interior para escuchar y encontrarse con uno mismo y con lo trascendente.

A lo largo de la conversación también aparecieron referencias a la escucha activa, comparándola con las mediaciones humanas y el trabajo de los psicólogos, donde el silencio y la atención permiten comprender verdaderamente al otro.

Camagna citó además a Teresa de Jesús, quien definía la oración como “hablar con alguien sabiendo que nos ama”, resaltando así el componente afectivo y emocional de la espiritualidad.

Otro de los pasajes destacados fue la mención al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, recordando una frase pronunciada tras la tragedia de Cromañón: “Buenos Aires todavía no ha llorado suficientemente”. A partir de allí, el sacerdote sostuvo que la oración también puede expresarse a través del llanto, el dolor y la vulnerabilidad humana.

Sin embargo, el momento más emotivo del programa llegó con una anécdota vivida por Camagna años atrás en una estación de servicio de Trenque Lauquen. Allí, un hombre humilde le confesó que no sabía rezar, pero le dijo algo que lo marcó para siempre:

“No dejo pasar un día de mi vida sin hablar con Dios”.

Para el sacerdote, esa frase resume el verdadero sentido de la oración: una relación sencilla, sincera y cotidiana con Dios, más allá de fórmulas o conocimientos religiosos.

“Ahí estaba la mejor explicación de la oración”, concluyó Camagna, emocionado, dejando una reflexión que atravesó toda la emisión y resonó profundamente entre los oyentes.