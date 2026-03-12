Inscripciones abiertas para el jardín maternal nocturno en Lincoln

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln abrió las inscripciones para el Jardín Maternal Nocturno que funcionará en el CIC San José a partir del 6 de abril. El servicio está dirigido a niños y niñas entre 45 días y 5 años, y tiene como objetivo facilitar la continuidad de los estudios de adultos que cursan carreras de nivel superior, profesorados o nivel secundario durante el turno noche. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario de 17.30 a 22 horas. Para acceder al servicio, los estudiantes interesados deberán acreditar su condición de alumno regular mediante la presentación de la constancia emitida por la institución educativa correspondiente y el cronograma de horarios de cursada. Los cupos son limitados y la asignación de vacantes priorizará a quienes demuestren mayor necesidad de acompañamiento y compromiso académico. Para completar el trámite, se deberá presentar la siguiente documentación: fotocopia de DNI del niño y del adulto responsable, partida de nacimiento del menor, libreta sanitaria con esquema de vacunación actualizado y la acreditación de estudios mencionada. Para informe o inscripciones, comunicarse a los teléfonos 2355 – 677460 / 465855 (Equipo Psicopedagógico Municipal) o dirigirse personalmente al Centro Educativo Sagrado Corazón, ubicado en Andrade 747. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 25 de marzo.