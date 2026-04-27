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Ponen tope a las subas de AySA hasta agosto de 2026

El Gobierno fijó límites a los aumentos de AySA en CABA y 26 partidos del conurbano. La medida rige desde el próximo mes hasta agosto de 2026.

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Según la nueva Resolución del ERAS, las tarifas no podrán subir más de 4% mensual entre enero y abril de 2026. De mayo a agosto, el tope será de 3% por mes, siempre que la fórmula oficial arroje un valor menor. La decisión, oficializada en la resolución 14/2026, busca cuidar el bolsillo de los usuarios tras la aceleración inflacionaria. AySA deberá presentar informes trimestrales para controlar el cumplimiento. El esquema de actualización rige desde 2024 para sostener a la empresa sin fondos del Tesoro. Ya en 2024 y 2025 se habían aplicado topes similares. La medida avanza mientras continúa el proceso de privatización de AySA, con un nuevo Marco Regulatorio aprobado en noviembre pasado.

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