Torneo Ascenso

18 de Octubre goleó a Dudignac y se acerca al sueño de ser de primera

Con una victoria de 4 a 0 en la quinta fecha, el equipo de El Provincial sigue vivo en la lucha por el ascenso a dos puntos de Defensores de la Boca y juegan ambos la final de la fase II en una semana

Con una victoria clave en la quinta fecha, 18 de Octubre sigue vivo en la lucha por el ascenso. El equipo se prepara para el gran duelo final con Defensores de la Boca, donde se definirá el campeón de la Fase II y el ansiado ascenso a la Primera División.

Este domingo, 18 de Octubre sumó tres puntos fundamentales al vencer a Atlético Dudignac 4 a 0 en un partido vibrante jugado en su estadio. Los goles de Joaquín Bird, Claudio Jaime, Gabriel Martinelli y Joaquín Borregón le dieron el triunfo al equipo que sigue mostrando un gran nivel en esta fase decisiva.

El árbitro del encuentro fue Martín Moreno, quien controló un partido que se desarrolló con intensidad y sin mayores inconvenientes.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Marcelo García se posiciona aún más cerca de Defensores de la Boca, que se mantiene como líder a tan solo dos puntos de distancia. El ascenso está en juego y todo se resolverá en la sexta y última fecha, donde 18 de Octubre y Defensores de la Boca se verán las caras en un duelo decisivo.

La emoción está a su máximo nivel y el final promete ser épico. De ese resultado puede haber Fase III, donde ambos equipos jugarán dos encuentros más para definir quien será de primera en el Campeonato 2026/2027.

 

