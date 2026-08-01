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Torneo Ascenso

La Niña recibe a Defensores de La Boca en la continuidad de la segunda fecha del Ascenso

El Albinegro, con tres puntos, será local este sábado en el "José María Solaberrieta" por la segunda jornada del Torneo de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense. La fecha se completará el domingo con los encuentros entre Dennehy y 12 de Octubre, y Compañía General Buenos Aires frente a Defensores de Sarmiento

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El Torneo de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol continuará este fin de semana con la disputa de la segunda fecha, que tendrá como uno de los principales atractivos el encuentro entre Atlético La Niña y Defensores de La Boca.

El partido se jugará este sábado 1 de agosto en el estadio “José María Solaberrieta” de la localidad de La Niña. La programación comenzará a las 13:30 con el encuentro de Reserva, mientras que la Primera División saldrá a la cancha desde las 15:30.

Ambos equipos buscarán conseguir un resultado positivo para afianzarse en el inicio del campeonato, que promete ser muy competitivo en la pelea por los primeros puestos y el ascenso, máxime que La Niña es el unico que tiene tres unidades.

Será dirigido por Valentina Invernoz:

Esta segunda fecha se comletará el domingo, cuando Dennehy reciba a 12 de Octubre, encuentro que contará con el arbitraje de Jonathan Crivelli. Además, en Patricios, Compañía General Buenos Aires será local frente a Defensores de Sarmiento, con Enrique Márquez como juez principal.

De esta manera, el fútbol de Ascenso tendrá un fin de semana con tres atractivos compromisos, donde cada punto comenzará a tener importancia en las aspiraciones de los equipos.

Está Libre, Atlético Dudignac.

Tabla de posiciones – Torneo de Ascenso 2026/2027

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1La Niña110021+13
2Defensores de la Boca10101101
312 de Octubre10101101
4Atlético y Social Dudignac10101101
5Compañía General Buenos Aires10101101
6Defensores de Sarmiento100112-10
7Dennehy00000000

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