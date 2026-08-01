Cesa la lluvia y vuelve el tiempo estable: así estará el clima durante la próxima semana

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Luego del período de mal tiempo que afectó a la región en los últimos días, el panorama meteorológico muestra una mejora sostenida. De acuerdo con la actualización de las 05:55 de este sábado 1 de agosto de 2026, las lluvias quedaron atrás y, por el momento, no se esperan nuevas precipitaciones durante los próximos siete días.

Para este sábado se prevé una jornada fresca, con una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. El cielo presentará nubosidad variable, aunque con condiciones estables y sin probabilidad de lluvias.

El domingo será el día más frío del período, con una mínima de apenas 6° y una máxima de 15°, manteniéndose el tiempo seco.

El lunes continuará el ambiente fresco, con temperaturas entre los 10° y los 16°, mientras que el martes volverá a descender la mínima hasta los 7°, con una máxima prevista de 16°.

A partir del miércoles comenzará un leve ascenso térmico. Se esperan 8° de mínima y 18° de máxima, tendencia que se acentuará el jueves, cuando los registros alcancen los 21° de máxima, convirtiéndose en la jornada más templada de la semana.

Finalmente, el viernes se producirá un nuevo descenso de la temperatura, con una mínima de 8° y una máxima de 14°, aunque el tiempo continuará estable y sin precipitaciones previstas.

En síntesis, el pronóstico marca el fin del episodio de lluvias y el inicio de una semana dominada por condiciones estables, mañanas frías, tardes frescas a templadas y sin anuncios de nuevas precipitaciones en el horizonte.